Удар рф по Чугуєву: кількість постраждалих зросла до 7
Київ • УНН
В результаті російського обстрілу Чугуєва Харківської області число постраждалих зросло до 7. Ще двоє жінок звернулись за допомогою в стані середньої тяжкості.
Внаслідок ворожого обстрілу міста Чугуїв у Харківській області вже семеро постраждалих - стало відомо про ще двох поранених, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані
Доповнення
російські війська атакували центральну частину Чугуєва, зазнав пошкоджень дитячий садок.
Раніше було відомо про п'ять постраждалих у Чугуєві. Із них до медичних закладів було доставлено 4 травмованих. Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.