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Удар рф по Чугуєву: кількість постраждалих зросла до 7

Удар рф по Чугуєву: кількість постраждалих зросла до 7

Київ • УНН

 • 17495 перегляди

В результаті російського обстрілу Чугуєва Харківської області число постраждалих зросло до 7. Ще двоє жінок звернулись за допомогою в стані середньої тяжкості.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Чугуїв у Харківській області вже семеро постраждалих - стало відомо про ще двох поранених, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

 Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до 7.  Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані

- вказав Синєгубов у Telegram.

Доповнення 

російські війська атакували центральну частину Чугуєва, зазнав пошкоджень дитячий садок

Раніше було відомо про п'ять постраждалих у Чугуєві. Із них до медичних закладів було доставлено 4 травмованих. Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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