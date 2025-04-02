Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 14, среди них двое детей

В результате удара рф по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пострадавших уже 14 - сообщил председатель ОВА.

По его словам, пожар, возникший из-за удара по Кривому Рогу, спасатели потушили.

"Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в админздании и многоэтажках", - резюмировал он.

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Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что 11 раненых, в том числе 8-летний мальчик в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы.

Еще 14 человек пострадали, в том числе двое детей - мальчик 8-ми и девочка 6-ти лет. Одиннадцать раненых, в том числе 8-летний мальчик в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы. У 10 раненых состояние средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь и борются за их жизни - сообщил Вилкул.

Ранее

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а впоследствии сообщили о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога.

СМИ сообщали о звуке взрыва в городе.