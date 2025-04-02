Это террор: Зеленский о целенаправленном российском ракетном ударе по Кривому Рогу

В результате ракетного удара по Кривому Рогу количество раненых возросло до 13. Среди пострадавших - 6-летняя девочка и 8-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это был целенаправленный российский ракетный удар и прекратить это можно только достаточным давлением на москву, передает УНН.

Целенаправленный российский ракетный удар по Кривому Рогу. Все необходимые службы на месте, устраняют последствия обстрела и помогают людям. Есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь. По состоянию на сейчас известно, что жизни четырех человек, к сожалению, унес этот удар. Среди погибших все гражданские. Мои соболезнования родным и близким. Во всем мире такие удары называют одинаково: это террор - написал Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что прекратить это можно только достаточным давлением на москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров – от Америки, от Европы, от других в мире.

Нас всех отделяет по меньшей мере от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия россии прекращать войну. Только давление мира может обеспечить такое согласие. И также все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого и благодарим всех, кто нам помогает. Всем, кто понимает, что нужно давление на россию и стабильная поддержка Украины - добавил Президент.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших в Кривом Роге возросло до 13, среди них - двое детей.

Стало известно об еще одном ребенке, пострадавшем в Кривом Роге. Это 6-летняя девочка. Помощь ей оказали на месте. Зато 8-летний мальчик, по уточненной информации, "тяжелый". Он в травматологическом отделении. Врачи рядом и делают все необходимое. В общем на сейчас из-за атаки – 13 пострадавших - сообщил Лысак.

Напомним

Как сообщал УНН, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли четыре человека. Прокуратура начала досудебное расследование.