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Це терор: Зеленський про цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 22335 перегляди

Російський ракетний удар по Кривому Рогу призвів до 13 поранених, серед яких двоє дітей. Зеленський наголосив на необхідності тиску на росію для припинення терору.

Це терор: Зеленський про цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу кількість поранених зросло до 13. Серед постраждалих - 6-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це був цілеспрямований російський ракетний удар і припинити це можна лише достатнім тиском на москву, передає УНН.

Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким. Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор 

- написав Зеленський у Telegram. 

Він наголосив, що припинити це можна лише достатнім тиском на москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі.

Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на росію і стабільна підтримка України

- додав Президент.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 13, серед них - двоє дітей.

Стало відомо про ще одну дитину, постраждалу у Кривому Розі. Це 6-річна дівчинка. Допомогу їй надали на місці. Натомість 8-річний хлопчик, за уточненою інформацією, "важкий". Він у травматологічному відділенні. Лікарі поряд і роблять все необхідне. Загалом на зараз через атаку – 13 потерпілих 

- повідомив Лисак.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

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