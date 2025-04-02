Це терор: Зеленський про цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу кількість поранених зросло до 13. Серед постраждалих - 6-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це був цілеспрямований російський ракетний удар і припинити це можна лише достатнім тиском на москву, передає УНН.

Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким. Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор

Він наголосив, що припинити це можна лише достатнім тиском на москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі.

Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на росію і стабільна підтримка України