Це терор: Зеленський про цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Кривому Рогу призвів до 13 поранених, серед яких двоє дітей. Зеленський наголосив на необхідності тиску на росію для припинення терору.
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу кількість поранених зросло до 13. Серед постраждалих - 6-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це був цілеспрямований російський ракетний удар і припинити це можна лише достатнім тиском на москву, передає УНН.
Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким. Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор
Він наголосив, що припинити це можна лише достатнім тиском на москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі.
Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду. І також усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на росію і стабільна підтримка України
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 13, серед них - двоє дітей.
Стало відомо про ще одну дитину, постраждалу у Кривому Розі. Це 6-річна дівчинка. Допомогу їй надали на місці. Натомість 8-річний хлопчик, за уточненою інформацією, "важкий". Він у травматологічному відділенні. Лікарі поряд і роблять все необхідне. Загалом на зараз через атаку – 13 потерпілих
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування.