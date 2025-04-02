Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Кривому Рогу постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджено спортзал та вікна в будівлях.
У результаті удару рф по Кривому Рогу кількість постраждалих зросла до 14. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Постраждалих вже 14
За його словами, пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили.
"Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках", - резюмував він.
Це терор: Зеленський про цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу02.04.25, 19:17 • 22338 переглядiв
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Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що 11 поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні.
Ще 14 людей постраждали, у тому числі двоє дітей - хлопчик 8-ми та дівчинка 6-ти років. Одинадцять поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні. У 10 поранених стан середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу і борються за їх життя
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У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у низці областей, а згодом повідомили про швидкісну ціль з півдня в напрямку Кривого Рогу.
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