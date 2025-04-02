Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

У результаті удару рф по Кривому Рогу кількість постраждалих зросла до 14. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

За його словами, пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили.

"Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках", - резюмував він.

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Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що 11 поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні.

Ще 14 людей постраждали, у тому числі двоє дітей - хлопчик 8-ми та дівчинка 6-ти років. Одинадцять поранених, у тому числі 8-річний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні. У 10 поранених стан середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу і борються за їх життя