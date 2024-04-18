Удар по Джанкою: в Генштабе показали видео запуска ракет

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали кадры ракетного удара по аэродрому оккупированного Джанкоя в ночь на 17 апреля, передает УНН.

"В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

"Все это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов ощутимо снизился. Дальше будет ..." - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 17 апреля по территории аэродрома в оккупированном Крыму в Джанкое была осуществлена серия ударов. Партизаны подтвердили поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.