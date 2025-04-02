Ученые выяснили, как влияет увлечение видеоиграми на IQ детей
Киев • УНН
Исследование показало, что видеоигры могут повышать интеллект детей. Просмотр телевизора и соцсети не оказали влияния на IQ.
Увлечение видеоиграми, оказывается, оказывает неожиданное влияние на IQ детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного командой ученых из Нидерландов, Германии и Швеции, пишет УНН со ссылкой на Science Alert.
Детали
Исследователи связывают проведение больше времени за видеоиграми с повышением интеллекта у детей, что в определенной степени противоречит нарративу о том, что игры вредны для молодежи.
Хотя разница в когнитивных способностях была небольшой и недостаточной, чтобы показать причинно-следственную связь, ее достаточно, чтобы быть заметной – и исследование тщательно учитывало переменные, включая различия в генетике и социально-экономическом положении ребенка
При этом, отмечают издания, просмотр телевизора и использование социальных сетей не оказывали ни положительного, ни отрицательного влияния на интеллект.
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Они изучили данные о времени перед экраном 9855 детей в США в возрасте от 9 до 10 лет. В среднем дети тратили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса общения в интернете.
За этот период те участники исследования, которые сообщили, что тратят больше времени на видеоигры, чем норма, заметили рост IQ на 2,5 пункта выше среднего роста
По словам исследователей, время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а игра в видеоигры может помочь повысить интеллект.
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