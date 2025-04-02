Ученые выяснили, как влияет увлечение видеоиграми на IQ детей

Увлечение видеоиграми, оказывается, оказывает неожиданное влияние на IQ детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного командой ученых из Нидерландов, Германии и Швеции, пишет УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Исследователи связывают проведение больше времени за видеоиграми с повышением интеллекта у детей, что в определенной степени противоречит нарративу о том, что игры вредны для молодежи.

Хотя разница в когнитивных способностях была небольшой и недостаточной, чтобы показать причинно-следственную связь, ее достаточно, чтобы быть заметной – и исследование тщательно учитывало переменные, включая различия в генетике и социально-экономическом положении ребенка - говорится в статье.

При этом, отмечают издания, просмотр телевизора и использование социальных сетей не оказывали ни положительного, ни отрицательного влияния на интеллект.

Цифровые медиа определяют современное детство, но их когнитивные последствия непонятны и активно обсуждаются. Мы считаем, что исследования генетических данных могут прояснить причинно-следственные утверждения и исправить типично неучтенную роль генетической предрасположенности - объясняют авторы исследования.

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Они изучили данные о времени перед экраном 9855 детей в США в возрасте от 9 до 10 лет. В среднем дети тратили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса общения в интернете.

За этот период те участники исследования, которые сообщили, что тратят больше времени на видеоигры, чем норма, заметили рост IQ на 2,5 пункта выше среднего роста - пишет издание.

По словам исследователей, время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а игра в видеоигры может помочь повысить интеллект.

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