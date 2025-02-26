Warner Bros. Discovery скасовує гру Wonder Woman і закриває три студії розробки ігор
Київ • УНН
Warner Bros. Discovery припиняє розробку гри Wonder Woman та закриває три студії через фінансові невдачі. Компанія зосередиться на чотирьох основних франшизах: Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones та DC.
Компанія Warner Bros. Discovery оголосила про скасування своєї довгоочікуваної відеогри Wonder Woman та закриття трьох студій розробки ігор, серед яких Monolith Productions, Player First Games і Warner Bros. Games San Diego. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.
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Як повідомляється, ігровий підрозділ Warner Bros. Discovery буде зосереджений на чотирьох основних франшизах: Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones та DC. Зокрема, увага буде спрямована на нові проекти, пов’язані з Бетменом, залишаючи персонажів Wonder Woman та інші DC-франшизи в стороні.
У компанії пояснили, що закриття студій було зумовлене розчаровуючими результатами кількох ігор, зокрема MultiVersus і Suicide Squad: Kill the Justice League. Ці проекти не змогли залучити сталу аудиторію та отримали розчаровуючі відгуки, що спричинило списання 300 мільйонів доларів. Як заявив керівник глобального стрімінгового та ігрового напрямку Джей Бі Перретт, компанія прагне зосередити свої ресурси на менших, але більш масштабних проектах.
Нам необхідно внести істотні зміни в структуру нашої команди, якщо ми хочемо виділити необхідні ресурси для повернення до стратегії "меншої кількості франшиз, але більшого розміру
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Представник Warner Bros. Games підтвердив цю новину в заяві для Mashable, зазначивши, що рішення закрити студії є стратегічною зміною напрямку, а не відображенням цих команд або талантів, які в них складаються.
"Ми сподівалися надати гравцям і фанатам максимально якісний досвід для культового персонажа [Чудо-жінки], але, на жаль, це більше не представляється можливим в рамках наших стратегічних пріоритетів", - сказав представник. "Як би не було складно сьогодні, ми як і раніше зосереджені і раді повернутися до виробництва для наших пристрасних фанатів високоякісних ігор, розроблених нашими студіями світового класу, і повернути наш ігровий бізнес до прибутковості і зростання в 2025 році і далі".
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