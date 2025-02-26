Warner Bros. Discovery отменяет игру Wonder Woman и закрывает три студии разработки игр

Компания Warner Bros. Discovery объявила об отмене своей долгожданной видеоигры Wonder Woman и закрытии трех студий разработки игр, среди которых Monolith Productions, Player First Games и Warner Bros. Games San Diego. Об этом сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, игровое подразделение Warner Bros. Discovery будет сосредоточено на четырех основных франшизах: Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones и DC. В частности, внимание будет направлено на новые проекты, связанные с Бэтменом, оставляя персонажей Wonder Woman и другие DC-франшизы в стороне.

В компании объяснили, что закрытие студий было обусловлено разочаровывающими результатами нескольких игр, в частности MultiVersus и Suicide Squad: Kill the Justice League. Эти проекты не смогли привлечь постоянную аудиторию и получили разочаровывающие отзывы, что повлекло списание 300 миллионов долларов. Как заявил руководитель глобального стримингового и игрового направления Джей Би Перретт, компания стремится сосредоточить свои ресурсы на меньших, но более масштабных проектах.

Нам необходимо внести существенные изменения в структуру нашей команды, если мы хотим выделить необходимые ресурсы для возвращения к стратегии «меньшего количества франшиз, но большего размера - заявил руководитель глобального стримингового и игрового направлений Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт.

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Представитель Warner Bros. Games подтвердил эту новость в заявлении для Mashable, отметив, что решение закрыть студии является стратегической сменой направления, а не отражением этих команд или талантов, которые в них состоят.

«Мы надеялись предоставить игрокам и фанатам максимально качественный опыт для культового персонажа [Чудо-женщины], но, к сожалению, это больше не представляется возможным в рамках наших стратегических приоритетов», - сказал представитель. «Как бы ни было сложно сегодня, мы по-прежнему сосредоточены и рады вернуться к производству для наших страстных фанатов высококачественных игр, разработанных нашими студиями мирового класса, и вернуть наш игровой бизнес к прибыльности и росту в 2025 году и далее».

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