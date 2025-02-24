Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

ukru
Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 37432 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 78182 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 106693 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
04:00 • 103967 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 116857 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 118702 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 126898 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 117431 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 111750 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 101701 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф: появились подробности и видео

Атака украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф: появились подробности и видео

23 февраля, 23:00 • 84588 просмотра
Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина

Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина

24 февраля, 00:17 • 67927 просмотра
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 47683 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

01:56 • 72627 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

04:16 • 30191 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 106702 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 194862 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 201233 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 177126 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 200013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 27498 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 100146 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 150212 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 132276 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 141886 просмотра
Актуальное
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Киев  •  УНН

 • 26905 просмотра

Новый фильм Marvel «Капитан Америка: Чудесный новый мир» показал резкое падение кассовых сборов на 68% во второй уикенд. Лента собрала $289,4 млн по всему миру, но получила низкие оценки от критиков и зрителей.

Супергеройский фильм "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) взлетел в первые выходные в прокате, но упал во время второго уикенда, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Чудесный новый мир", как отмечает издание, "последний признак того, что машина Marvel уже не совсем та, что была раньше", остался на первом месте в прокате во второй уикенд с продажей билетов в размере 28,2 млн долларов, согласно оценкам студии в воскресенье. Но после дебюта в 100 млн долларов за четыре дня и 88 млн долларов за три дня это означало резкое падение на 68%.

Хотя блокбастеры часто показывают значительные спады во вторые выходные, только два предыдущих фильма MCU упали так быстро: "Марвелы" (The Marvels) 2023 года, которые упали на 78%, и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) 2023 года, которые упали на 70%.

Часть "Капитана Америка" с Энтони Маки в главной роли была раскритикована критиками, и зрители также поставили ей низкую оценку "B-" по версии CinemaScore. "Чудесный новый мир", который, как надеялись фанаты, исправит положение Marvel, был в основном встречен как еще один пример того, как некогда непроницаемый бренд пытается вернуть себе ауру непобедимости до "Мстителей: Финал" (Avengers: Endgame).

Тем не менее, "Чудесный новый мир" быстро собрал 289,4 миллиона долларов по всему миру, а международные продажи почти достигли 150 миллионов долларов. И поскольку в ближайшие недели в кинотеатрах появится несколько высокобюджетных предложений, он будет иметь мало конкурентов в течение большей части марта, пишет издание.

Крупнейшим новым релизом выходных стал фильм Оза Перкинса "Обезьяна" (The Monkey), продолжение режиссера его хита ужасов 2024 года "Длинноногий" (Longlegs). Экранизация рассказа Стивена Кинга, "Обезьяна" открылась с $14,2 млн для Neon, второй лучший дебют для независимого дистрибьютора. Лучший - "Длинноногий", который стартовал с $22,4 млн.

Neon имел много поводов для празднования в выходные. Его главный претендент на награды "Анора" (Anora) Шона Бейкера продолжает набирать обороты до следующего воскресного вручения премии "Оскар". Фаворит в номинации "Лучший фильм" добавил победы на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards в субботу.

10 лучших фильмов по кассовым сборам в США

1. "Captain America: Brave New World," $28.2 млн.

2. "The Monkey," $14.2 млн.

3. "Paddington in Peru," $6.5 млн.

4. "Dog Man," $5.9 млн.

5. "Ne Zha 2," $3.1 млн.

6. "Heart Eyes," $2.9 млн.

7. "Mufasa: The Lion King," $2.5 млн.

8. "The Unbreakable Boy," $2.5 млн.

9. "Chhaava," $1.5 млн.

10. "One of Them Days," $1.4 млн.

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы12.02.25, 10:46 • 149502 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы