Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Супергеройский фильм "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) взлетел в первые выходные в прокате, но упал во время второго уикенда, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Чудесный новый мир", как отмечает издание, "последний признак того, что машина Marvel уже не совсем та, что была раньше", остался на первом месте в прокате во второй уикенд с продажей билетов в размере 28,2 млн долларов, согласно оценкам студии в воскресенье. Но после дебюта в 100 млн долларов за четыре дня и 88 млн долларов за три дня это означало резкое падение на 68%.

Хотя блокбастеры часто показывают значительные спады во вторые выходные, только два предыдущих фильма MCU упали так быстро: "Марвелы" (The Marvels) 2023 года, которые упали на 78%, и "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) 2023 года, которые упали на 70%.

Часть "Капитана Америка" с Энтони Маки в главной роли была раскритикована критиками, и зрители также поставили ей низкую оценку "B-" по версии CinemaScore. "Чудесный новый мир", который, как надеялись фанаты, исправит положение Marvel, был в основном встречен как еще один пример того, как некогда непроницаемый бренд пытается вернуть себе ауру непобедимости до "Мстителей: Финал" (Avengers: Endgame).

Тем не менее, "Чудесный новый мир" быстро собрал 289,4 миллиона долларов по всему миру, а международные продажи почти достигли 150 миллионов долларов. И поскольку в ближайшие недели в кинотеатрах появится несколько высокобюджетных предложений, он будет иметь мало конкурентов в течение большей части марта, пишет издание.

Крупнейшим новым релизом выходных стал фильм Оза Перкинса "Обезьяна" (The Monkey), продолжение режиссера его хита ужасов 2024 года "Длинноногий" (Longlegs). Экранизация рассказа Стивена Кинга, "Обезьяна" открылась с $14,2 млн для Neon, второй лучший дебют для независимого дистрибьютора. Лучший - "Длинноногий", который стартовал с $22,4 млн.

Neon имел много поводов для празднования в выходные. Его главный претендент на награды "Анора" (Anora) Шона Бейкера продолжает набирать обороты до следующего воскресного вручения премии "Оскар". Фаворит в номинации "Лучший фильм" добавил победы на церемонии вручения премии Independent Spirit Awards в субботу.

10 лучших фильмов по кассовым сборам в США

1. "Captain America: Brave New World," $28.2 млн.

2. "The Monkey," $14.2 млн.

3. "Paddington in Peru," $6.5 млн.

4. "Dog Man," $5.9 млн.

5. "Ne Zha 2," $3.1 млн.

6. "Heart Eyes," $2.9 млн.

7. "Mufasa: The Lion King," $2.5 млн.

8. "The Unbreakable Boy," $2.5 млн.

9. "Chhaava," $1.5 млн.

10. "One of Them Days," $1.4 млн.

