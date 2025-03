Новий "Капітан Америка" втратив 68% зборів у другий вікенд прокату

Супергеройський фільм "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World) злетів у перші вихідні у прокаті, але впав під час другого вікенду, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Чудесний новий світ", як зазначає видання, "остання ознака того, що машина Marvel вже не зовсім та, що була раніше", залишився на першому місці в прокаті у другий вікенд з продажем квитків обсягом 28,2 млн доларів, згідно з оцінками студії в неділю. Але після дебюту у 100 млн доларів за чотири дні і 88 млн доларів за три дні це означало різке падіння на 68%.

Хоча блокбастери часто показують значні спади у другі вихідні, лише два попередні фільми MCU впали так швидко: Марвели (The Marvels) 2023 року, які впали на 78%, і Людина-мураха та Оса: Квантоманія (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) 2023 року, які впали на 70%.

Частина "Капітана Америка" з Ентоні Макі в головній ролі була розкритикована критиками, і глядачі також поставили їй низьку оцінку "B-" за версією CinemaScore. "Чудесний новий світ", який, як сподівалися фанати, виправить становище Marvel, був в основному зустрінутий як ще один приклад того, як колись непроникний бренд намагається повернути собі ауру непереможності до "Месників: Завершення" (Avengers: Endgame).

Тим не менш, "Чудесний новий світ" швидко зібрав 289,4 мільйона доларів по всьому світу, а міжнародні продажі майже досягли 150 мільйонів доларів. І оскільки найближчими тижнями в кінотеатрах з'явиться кілька високобюджетних пропозицій, він матиме мало конкурентів протягом більшої частини березня, пише видання.

Найбільшим новим релізом вихідних став фільм Оза Перкінса "Мавпа" (The Monkey), продовження режисера його хіта жахів 2024 року "Довгоніг" (Longlegs). Екранізація оповідання Стівена Кінга, "Мавпа" відкрилася з $14,2 млн для Neon, другий найкращий дебют для незалежного дистриб'ютора. Найкращий - "Довгоніг", який стартував із $22,4 млн.

Neon мав багато приводів для святкування у вихідні. Його головний претендент на нагороди "Анора" (Anora) Шона Бейкера продовжує набирати обертів до наступного недільного вручення премії "Оскар". Фаворит у номінації "Найкращий фільм" додав перемоги на церемонії вручення премії Independent Spirit Awards у суботу.

10 найкращих фільмів з касових зборів у США

1. "Captain America: Brave New World," $28.2 млн.

2. "The Monkey," $14.2 млн.

3. "Paddington in Peru," $6.5 млн.

4. "Dog Man," $5.9 млн.

5. "Ne Zha 2," $3.1 млн.

6. "Heart Eyes," $2.9 млн.

7. "Mufasa: The Lion King," $2.5 млн.

8. "The Unbreakable Boy," $2.5 млн.

9. "Chhaava," $1.5 млн.

10. "One of Them Days," $1.4 млн.

