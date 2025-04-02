Вчені з'ясували, як впливає захоплення відеоіграми на IQ дітей

Захоплення відеоіграми, виявляється, має неочікуваний вплив на IQ дітей. Про це свідчать результати дослідження, проведенного командою вчених з Нідерландів, Німеччини та Швеції, пише УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Дослідники пов’язують проведення більше часу за відеоіграми з підвищенням інтелекту у дітей, що певною мірою суперечить наративу про те, що ігри шкідливі для молоді.

Хоча різниця в когнітивних здібностях була невеликою і недостатньою, щоб показати причинно-наслідковий зв’язок, її достатньо, щоб бути помітною – і дослідження ретельно враховувало змінні, включаючи відмінності в генетиці та соціально-економічному становищі дитини - йдеться у статті.

При цьому, зазначають видання, перегляд телевізора та використання соціальних мереж не мали ні позитивного, ні негативного впливу на інтелект.

Цифрові медіа визначають сучасне дитинство, але їхні когнітивні наслідки незрозумілі та активно обговорюються. Ми вважаємо, що дослідження генетичних даних можуть прояснити причинно-наслідкові твердження та виправити типово невраховану роль генетичної схильності - пояснюють автори дослідження.

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Вони вивчили дані про час перед екраном 9855 дітей у США віком від 9 до 10 років. У середньому діти витрачали 2,5 години на день за переглядом телевізора або онлайн-відео, 1 годину за відеоіграми та півгодини спілкування в інтернеті.

За цей період ті учасники дослідження, які повідомили, що витрачають більше часу на відеоігри, ніж норма, помітили зростання IQ на 2,5 пункту вище середнього зростання - пише видання.

За словами дослідників, час, проведений за екраном, загалом не погіршує когнітивні здібності дітей, а гра у відеоігри може допомогти підвищити інтелект.

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