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Ученые опровергли причину похолодания в Европе 13 000 лет назад

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Извержение вулкана Лаахер-Зее произошло на 150 лет раньше, чем считалось, и не вызвало похолодание в Европе. Это подтверждают новые исследования спелеотемы из пещеры Гербстлабиринт и ледяных кернов из Гренландии.

Разрушительное извержение вулкана на территории современной Германии не имело отношения к значительному падению температуры. Сочетание данных из двух природных климатических архивов - капельного камня из пещеры Гербстлабиринт в Гессене и ледяных кернов из Гренландии - дает новое понимание хронологии резких изменений климата в Центральной Европе 13 000 лет назад.

Передает УНН со ссылкой на Science Advances.

Детали

Согласно анализу, разрушительное извержение вулкана Лаахер-Зее на территории современной земли Рейнланд-Пфальц произошло раньше, чем предполагалось ранее, и, следовательно, не могло вызвать внезапный холодный период в Центральной Европе, примерно 13 000 лет назад.

Последнее извержение вулкана Лаах считается одним из самых разрушительных событий за последние два миллиона лет, последствия которого ощутимы вплоть до северной Италии, Скандинавии и России. Долгое время считалось, что могла существовать прямая связь этого инцидента с внезапным похолоданием и так называемым периодом младшего дриаса - но это, в то же время, является предметом научных дискуссий. 

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В 2021 году была создана новая хронология с помощью радиоуглеродного датирования пней. Результаты показывают, что извержение вулкана должно было произойти примерно на 130 лет раньше, чем считалось ранее.

Исследовательская группа из Гейдельберга и Майнца смогла подтвердить эту новую дату с помощью спелеотемы из пещеры Гербстлабиринт в Брайтшайде, Гессен.

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Поскольку извержение вулкана связано с большими выбросами серы, этот вулканический сигнал также должен был бы присутствовать в спелеотеме.

Измерения изотопов серы и кислорода с высоким разрешением, сделанные ионным зондом в Гейдельберге, были ключевыми для этого определения

- объясняет профессор доктор Аксель Шмитт, исследователь из Университета Кертина в Перте (Австралия) и почетный профессор Гейдельбергского университета.

Новые геохимические данные могут быть синхронизированы с ранее неопределенным пиком сульфата в кернах льда Гренландии.

Статистический анализ был выполнен под руководством профессора доктора Дениса Шольца, эксперта по определению возраста исторических климатических колебаний в Институте наук о Земле.

Синхронизация является прорывом в датировании архивов климата и окружающей среды, поскольку ранее не было известно об абсолютно датированном маркере времени до резкого похолодания

- отметил ученый.
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Новое определение возраста показывает, что извержение произошло примерно за 150 лет до холодного периода позднего дриаса.

Таким образом, это исключает причинно-следственную связь между извержением вулкана и резким изменением климата

- резюмирует доктор Софи Варкен, которая проводит исследования климатических изменений прошлых тысячелетий в Институте наук о Земле

Напомним,

В Оксфордширском карьере обнаружено около 200 следов динозавров, принадлежащих зауроподам и мегалозаврам. Некоторые тропы достигают 150 метров в длину, а возраст находки составляет 166 миллионов лет.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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