Ученые опровергли причину похолодания в Европе 13 000 лет назад
Киев • УНН
Извержение вулкана Лаахер-Зее произошло на 150 лет раньше, чем считалось, и не вызвало похолодание в Европе. Это подтверждают новые исследования спелеотемы из пещеры Гербстлабиринт и ледяных кернов из Гренландии.
Разрушительное извержение вулкана на территории современной Германии не имело отношения к значительному падению температуры. Сочетание данных из двух природных климатических архивов - капельного камня из пещеры Гербстлабиринт в Гессене и ледяных кернов из Гренландии - дает новое понимание хронологии резких изменений климата в Центральной Европе 13 000 лет назад.
Передает УНН со ссылкой на Science Advances.
Детали
Согласно анализу, разрушительное извержение вулкана Лаахер-Зее на территории современной земли Рейнланд-Пфальц произошло раньше, чем предполагалось ранее, и, следовательно, не могло вызвать внезапный холодный период в Центральной Европе, примерно 13 000 лет назад.
Последнее извержение вулкана Лаах считается одним из самых разрушительных событий за последние два миллиона лет, последствия которого ощутимы вплоть до северной Италии, Скандинавии и России. Долгое время считалось, что могла существовать прямая связь этого инцидента с внезапным похолоданием и так называемым периодом младшего дриаса - но это, в то же время, является предметом научных дискуссий.
В 2021 году была создана новая хронология с помощью радиоуглеродного датирования пней. Результаты показывают, что извержение вулкана должно было произойти примерно на 130 лет раньше, чем считалось ранее.
Исследовательская группа из Гейдельберга и Майнца смогла подтвердить эту новую дату с помощью спелеотемы из пещеры Гербстлабиринт в Брайтшайде, Гессен.
Девушка-спелеолог второй раз застряла в одной и той же пещере на глубине 580 метров под землей17.12.24, 10:38 • 16541 просмотр
Поскольку извержение вулкана связано с большими выбросами серы, этот вулканический сигнал также должен был бы присутствовать в спелеотеме.
Измерения изотопов серы и кислорода с высоким разрешением, сделанные ионным зондом в Гейдельберге, были ключевыми для этого определения
Новые геохимические данные могут быть синхронизированы с ранее неопределенным пиком сульфата в кернах льда Гренландии.
Статистический анализ был выполнен под руководством профессора доктора Дениса Шольца, эксперта по определению возраста исторических климатических колебаний в Институте наук о Земле.
Синхронизация является прорывом в датировании архивов климата и окружающей среды, поскольку ранее не было известно об абсолютно датированном маркере времени до резкого похолодания
Новое определение возраста показывает, что извержение произошло примерно за 150 лет до холодного периода позднего дриаса.
Таким образом, это исключает причинно-следственную связь между извержением вулкана и резким изменением климата
Напомним,
В Оксфордширском карьере обнаружено около 200 следов динозавров, принадлежащих зауроподам и мегалозаврам. Некоторые тропы достигают 150 метров в длину, а возраст находки составляет 166 миллионов лет.
Сотни ледниковых озер Гренландии прорвались сквозь берега с 2008 года - исследование23.07.24, 12:05 • 19709 просмотров