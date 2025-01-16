Ученые опровергли причину похолодания в Европе 13 000 лет назад

Разрушительное извержение вулкана на территории современной Германии не имело отношения к значительному падению температуры. Сочетание данных из двух природных климатических архивов - капельного камня из пещеры Гербстлабиринт в Гессене и ледяных кернов из Гренландии - дает новое понимание хронологии резких изменений климата в Центральной Европе 13 000 лет назад.

Передает УНН со ссылкой на Science Advances.

Детали

Согласно анализу, разрушительное извержение вулкана Лаахер-Зее на территории современной земли Рейнланд-Пфальц произошло раньше, чем предполагалось ранее, и, следовательно, не могло вызвать внезапный холодный период в Центральной Европе, примерно 13 000 лет назад.

Последнее извержение вулкана Лаах считается одним из самых разрушительных событий за последние два миллиона лет, последствия которого ощутимы вплоть до северной Италии, Скандинавии и России. Долгое время считалось, что могла существовать прямая связь этого инцидента с внезапным похолоданием и так называемым периодом младшего дриаса - но это, в то же время, является предметом научных дискуссий.

В 2021 году была создана новая хронология с помощью радиоуглеродного датирования пней. Результаты показывают, что извержение вулкана должно было произойти примерно на 130 лет раньше, чем считалось ранее.

Исследовательская группа из Гейдельберга и Майнца смогла подтвердить эту новую дату с помощью спелеотемы из пещеры Гербстлабиринт в Брайтшайде, Гессен.

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Поскольку извержение вулкана связано с большими выбросами серы, этот вулканический сигнал также должен был бы присутствовать в спелеотеме.

Измерения изотопов серы и кислорода с высоким разрешением, сделанные ионным зондом в Гейдельберге, были ключевыми для этого определения - объясняет профессор доктор Аксель Шмитт, исследователь из Университета Кертина в Перте (Австралия) и почетный профессор Гейдельбергского университета.

Новые геохимические данные могут быть синхронизированы с ранее неопределенным пиком сульфата в кернах льда Гренландии.

Статистический анализ был выполнен под руководством профессора доктора Дениса Шольца, эксперта по определению возраста исторических климатических колебаний в Институте наук о Земле.

Синхронизация является прорывом в датировании архивов климата и окружающей среды, поскольку ранее не было известно об абсолютно датированном маркере времени до резкого похолодания - отметил ученый.

Новое определение возраста показывает, что извержение произошло примерно за 150 лет до холодного периода позднего дриаса.

Таким образом, это исключает причинно-следственную связь между извержением вулкана и резким изменением климата - резюмирует доктор Софи Варкен, которая проводит исследования климатических изменений прошлых тысячелетий в Институте наук о Земле

Напомним,

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