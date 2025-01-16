Вчені спростували причину похолодання в Європі 13 000 років тому
Київ • УНН
Виверження вулкана Лаахер-Зее відбулося на 150 років раніше, ніж вважалося, і не спричинило похолодання в Європі. Це підтверджують нові дослідження спелеотеми з печери Гербстлабіринт та крижаних кернів з Гренландії.
Руйнівне виверження вулкана на території сучасної Німеччини не мало відношення до значного падіння температури. Поєднання даних з двох природних кліматичних архівів - крапельного каменю з печери Гербстлабірінт у Гессені та крижаних кернів з Гренландії - дає нове розуміння хронології різких змін клімату в Центральній Європі 13 000 років тому.
Передає УНН із посиланням на Science Advances.
Деталі
Згідно з аналізом, руйнівне виверження вулкану Лаахер-Зее на території сучасної землі Рейнланд-Пфальц відбулося раніше, ніж передбачалося раніше, і, отже, не могло спричинити раптовий холодний період у Центральній Європі, приблизно 13 000 років тому.
Останнє виверження вулкана Лаах вважається однією з найбільш руйнівних подій за останні два мільйони років, наслідки якого відчутні аж до північної Італії, Скандинавії та рф. Тривалий час вважалося, що міг існувати прямий зв'язок цього інциденту з раптовим похолоданням і так званим періодом молодшого дріасу - але це, водночас, є предметом наукових дискусій.
У 2021 році було створено нову хронологію за допомогою радіовуглецевого датування пнів. Результати показують, що виверження вулкана мало відбутися приблизно на 130 років раніше, ніж вважалося раніше.
Дослідницька група з Гейдельберга та Майнца змогла підтвердити нову дату за допомогою спелеотеми з печери Гербстлабіринт у Брайтшайді, Гессен.
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Оскільки виверження вулкану пов'язане з великими викидами сірки, цей вулканічний сигнал також мав би бути присутнім у спелеотемі.
Вимірювання ізотопів сірки та кисню з високою роздільною здатністю, зроблені іонним зондом у Гейдельберзі, були ключовими для цього визначення
Нові геохімічні дані синхронізовані з раніше невизначеним піком сульфату в кернах льоду Гренландії.
Статистичний аналіз було виконано під керівництвом професора доктора Дениса Шольца, експерта з визначення віку історичних кліматичних коливань в Інституті наук про Землю.
Синхронізація є проривом у датуванні архівів клімату та навколишнього середовища, оскільки раніше не було відомо про абсолютно датований маркер часу до різкого похолодання
Нове визначення віку показує, що виверження сталося приблизно за 150 років до холодного періоду пізнього дріасу.
Таким чином, це виключає причинно-наслідковий зв'язок між виверженням вулкана і різкою зміною клімату
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