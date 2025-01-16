Вчені спростували причину похолодання в Європі 13 000 років тому

Руйнівне виверження вулкана на території сучасної Німеччини не мало відношення до значного падіння температури. Поєднання даних з двох природних кліматичних архівів - крапельного каменю з печери Гербстлабірінт у Гессені та крижаних кернів з Гренландії - дає нове розуміння хронології різких змін клімату в Центральній Європі 13 000 років тому.

Передає УНН із посиланням на Science Advances.

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Згідно з аналізом, руйнівне виверження вулкану Лаахер-Зее на території сучасної землі Рейнланд-Пфальц відбулося раніше, ніж передбачалося раніше, і, отже, не могло спричинити раптовий холодний період у Центральній Європі, приблизно 13 000 років тому.

Останнє виверження вулкана Лаах вважається однією з найбільш руйнівних подій за останні два мільйони років, наслідки якого відчутні аж до північної Італії, Скандинавії та рф. Тривалий час вважалося, що міг існувати прямий зв'язок цього інциденту з раптовим похолоданням і так званим періодом молодшого дріасу - але це, водночас, є предметом наукових дискусій.

У 2021 році було створено нову хронологію за допомогою радіовуглецевого датування пнів. Результати показують, що виверження вулкана мало відбутися приблизно на 130 років раніше, ніж вважалося раніше.

Дослідницька група з Гейдельберга та Майнца змогла підтвердити нову дату за допомогою спелеотеми з печери Гербстлабіринт у Брайтшайді, Гессен.

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Оскільки виверження вулкану пов'язане з великими викидами сірки, цей вулканічний сигнал також мав би бути присутнім у спелеотемі.

Вимірювання ізотопів сірки та кисню з високою роздільною здатністю, зроблені іонним зондом у Гейдельберзі, були ключовими для цього визначення - пояснює професор доктор Аксель Шмітт, дослідник з Університету Кертіна в Перті (Австралія) і почесний професор Гейдельберзького університету.

Нові геохімічні дані синхронізовані з раніше невизначеним піком сульфату в кернах льоду Гренландії.

Статистичний аналіз було виконано під керівництвом професора доктора Дениса Шольца, експерта з визначення віку історичних кліматичних коливань в Інституті наук про Землю.

Синхронізація є проривом у датуванні архівів клімату та навколишнього середовища, оскільки раніше не було відомо про абсолютно датований маркер часу до різкого похолодання - зауважив науковець.

Нове визначення віку показує, що виверження сталося приблизно за 150 років до холодного періоду пізнього дріасу.

Таким чином, це виключає причинно-наслідковий зв'язок між виверженням вулкана і різкою зміною клімату - резюмує доктор Софі Варкен, яка проводить дослідження кліматичних змін минулих тисячоліть в Інституті наук про Землю.

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