Побережье Гренландии усеяно тысячами озер, их воды сдерживают стены льда. Но иногда талая вода может прорваться и вылиться в море. Первое исследование такого рода выявило 1200-процентное увеличение количества таких озер по сравнению с тем, сколько было зарегистрировано ранее. Исследование опубликовано на сайте Nature, пишет УНН.

Детали

В Гренландии - более 3300 ледниково-окраинных озер, которые являются естественными резервуарами для оттока талых вод в океан. Внезапный выброс воды может существенно повлиять на экосистемы, морфологию ландшафта, динамику льда и вызвать опасность наводнений. Хотя крупномасштабные исследования наводнений, вызванных прорывами ледниковых озер (GLOF), проводились во многих ледниковых регионах, Гренландия остается недостаточно изученной, отмечают авторы исследования.

В новом исследовании ученые использовали данные альтиметрии, чтобы провести первую в Гренландии инвентаризацию изменений уровня воды в таких озерах, изучая более 1100 озер в период с 2003 по 2023 год и выявляя разнообразное поведение озер.

"Около 60% озер демонстрируют минимальные колебания, а 326 озер высохли, вместе вызвав 541 наблюдаемый прорыв ледниковых озер в 2008-2022 годах", - указывают исследователи.

Эти GLOF, как сообщается, существенно различаются по величине и частоте, при этом самая высокая концентрация наблюдается в северном и северо-восточном регионах.

Результаты ученых, как отмечается, показывают существенные годовые различия в количестве GLOF с заметным пиком в 2019 году, что совпадает с годом, который отмечается экстремальным стоком воды.

"Наш метод обнаружил увеличение количества высыхающих озер, на 1200% по сравнению с существующими историческими базами данных. Это подчеркивает значительное занижение информации о событиях GLOF и подчеркивает острую необходимость более глубокого понимания механизмов и последствий этих драматических событий", - отмечают исследователи.

Как указывает New Scientist, исследование может помочь лучше смоделировать повышение уровня моря.

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