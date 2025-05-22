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Ученые обнаружили вариант гена, который связывают с риском симптомов длительного COVID-19

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Международные исследователи нашли генный вариант возле гена FOXP4, который увеличивает риск длительного COVID-19 на 60% и влияет на функцию легких. Это может объяснить одышку, усталость и когнитивные проблемы.

Ученые обнаружили вариант гена, который связывают с риском симптомов длительного COVID-19

Международная группа исследователей обнаружила генетическую связь с длительными симптомами после COVID-19. Идентифицированный вариант гена расположен близко к гену FOXP4, который влияет на функцию легких. Об этом пишет УНН со ссылкой на MedicalXpress.

Детали

Как сообщает издание, ученые из 16 стран обнаружили генный вариант, который может увеличивать риск развития длительного течения COVID-19 примерно на 60%. Об этом говорится в новом исследовании, которое проводилось под руководством исследователей из Каролинского института в Швеции и Института молекулярной медицины в Финляндии и было опубликовано в журнале Nature Genetics.

Этот вариант гена расположен рядом с геном FOXP4, влияющим на развитие и функционирование легких. Именно это может объяснять появление таких симптомов как одышка, усталость и когнитивные трудности, которые продолжаются даже после выздоровления.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что нарушение функции легких играет ключевую роль в развитии длительного COVID-19. Хотя этот вариант гена значительно повышает риск, важно помнить, что это лишь часть сложной картины", - отмечает один из авторов исследования, Гуго Зеберг из Каролинского института в Швеции.

Генетический анализ охватил более 6450 пациентов с пост-COVID симптомами и более миллиона человек в контрольной группе. Результаты подтвердились также в независимом исследовании, включавшем еще 9500 случаев.

Руководительница исследования Ханна Оллила из Хельсинкского университета подчеркнула, что генетические данные позволяют лучше понять риски, особенно когда механизмы заболевания до сих пор не полностью известны.

"Генетические исследования особенно эффективны для изучения заболеваний, природа которых до сих пор остается невыясненной", - отметила она.

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Алена Уткина

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