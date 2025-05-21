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ВОЗ приняла историческое соглашение о готовности к пандемиям

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Страны-члены ВОЗ приняли первое в истории соглашение для профилактики и реагирования на пандемии. Оно предусматривает создание финансового механизма и глобальной сети поставок медикаментов.

ВОЗ приняла историческое соглашение о готовности к пандемиям

Государства-члены ВОЗ приняли историческое соглашение по повышению готовности к пандемиям, сообщили в ООН, пишет УНН.

Детали

"После трех лет переговоров, начатых в разгар пандемии COVID-19, страны мира приняли первое в истории международное соглашение, направленное на более эффективную профилактику, готовность к будущим пандемиям и реагирование на них", - указали в ООН.

Этот документ, как сообщается, стал важным шагом на пути к укреплению глобального сотрудничества для защиты жизней и предотвращения разрушительных последствий возможных вспышек заболеваний.

Историческое решение было принято на Всемирной ассамблее здравоохранения - ежегодной встрече государств-членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Хотя формальное утверждение состоялось во вторник, большинство стран проголосовали за соглашение еще в понедельник: 124 - за, 0 - против, 11 - воздержались. "Вопреки опасениям по поводу возможных разногласий, принятие документа прошло в атмосфере единства", - отметили в ООН.

В ВОЗ проголосовали за глобальное соглашение по пандемии20.05.2025, 08:14 • 3130 просмотров

"Это победа для общественного здравоохранения, науки и многостороннего сотрудничества, - заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Соглашение поможет нам лучше защитить мир от угроз пандемий в будущем. Это также признание того, что наши граждане, общества и экономики не должны больше оставаться беззащитными перед лицом подобных потерь".

Хотя подписание соглашения стало прорывом, это лишь начало процесса. Следующим шагом станет разработка и согласование новой системы доступа к патогенам и распределения выгод (Pathogen Access and Benefit Sharing - PABS), которую будет готовить межправительственная рабочая группа.

Ожидается, что результат этой работы будет рассмотрен на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. После утверждения приложения по PABS соглашение откроется для подписания и ратификации, в том числе национальными парламентами. Оно вступит в силу после ратификации 60 странами.

В соглашении также предусмотрено создание нового финансового механизма для предотвращения пандемий, повышения готовности к ним и реагирования на них. Речь идет, в том числе, о формировании Глобальной сети цепочек поставок и логистики, которая должна содействовать устранению барьеров и обеспечению своевременного, безопасного и справедливого доступа к необходимым медицинским товарам в условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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