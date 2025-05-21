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The Guardian

ВООЗ ухвалила історичну угоду про готовність до пандемій

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Країни-члени ВООЗ ухвалили першу в історії угоду для профілактики та реагування на пандемії. Вона передбачає створення фінансового механізму та глобальної мережі постачання медикаментів.

ВООЗ ухвалила історичну угоду про готовність до пандемій

Держави-члени ВООЗ ухвалили історичну угоду щодо підвищення готовності до пандемій, повідомили в ООН, пише УНН.

Деталі

"Після трьох років переговорів, розпочатих у розпал пандемії COVID-19, країни світу ухвалили першу в історії міжнародну угоду, спрямовану на більш ефективну профілактику, готовність до майбутніх пандемій і реагування на них", - вказали в ООН.

Цей документ, як повідомляється, став важливим кроком на шляху до зміцнення глобальної співпраці для захисту життів і запобігання руйнівним наслідкам можливих спалахів захворювань.

Історичне рішення було ухвалено на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я - щорічній зустрічі держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Хоча формальне затвердження відбулося у вівторок, більшість країн проголосували за угоду ще в понеділок: 124 - за, 0 - проти, 11 - утрималися. "Всупереч побоюванням з приводу можливих розбіжностей, ухвалення документа пройшло в атмосфері єдності", - відзначили в ООН.

У ВООЗ проголосували за глобальну угоду щодо пандемії20.05.2025, 08:14 • 3130 переглядiв

"Це перемога для охорони громадського здоров'я, науки і багатостороннього співробітництва, - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. - Угода допоможе нам краще захистити світ від загроз пандемій у майбутньому. Це також визнання того, що наші громадяни, суспільства і економіки не повинні більше залишатися беззахисними перед обличчям подібних втрат".

Хоча підписання угоди стало проривом, це лише початок процесу. Наступним кроком стане розробка і узгодження нової системи доступу до патогенів і розподілу вигод (Pathogen Access and Benefit Sharing - PABS), яку готуватиме міжурядова робоча група.

Очікується, що результат цієї роботи буде розглянуто на наступній сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Після затвердження додатка щодо PABS угода відкриється для підписання і ратифікації, у тому числі національними парламентами. Вона набуде чинності після ратифікації 60 країнами.

В угоді також передбачено створення нового фінансового механізму для запобігання пандеміям, підвищення готовності до них і реагування на них. Ідеться, у тому числі, про формування Глобальної мережі ланцюгів поставок і логістики, яка повинна сприяти усуненню бар'єрів і забезпеченню своєчасного, безпечного і справедливого доступу до необхідних медичних товарів в умовах надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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