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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

Учені виявили варіант гена, який пов'язують з ризиком симптомів тривалого COVID-19

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Міжнародні дослідники знайшли генний варіант біля гена FOXP4, що збільшує ризик тривалого COVID-19 на 60% та впливає на функцію легень. Це може пояснити задишку, втому та когнітивні проблеми.

Учені виявили варіант гена, який пов'язують з ризиком симптомів тривалого COVID-19

Міжнародна група дослідників виявила генетичний зв'язок із тривалими симптомами після COVID-19. Ідентифікований варіант гена розташований близько до гена FOXP4, який впливає на функцію легень. Про це пише УНН із посиланням на MedicalXpress.

Деталі

Як повідомляє видання, учені з 16 країн виявили генний варіант, який може збільшувати ризик розвитку тривалого перебігу COVID-19 приблизно на 60%. Про це йдеться в новому дослідженні, яке проводилося під керівництвом дослідників з Каролінського інституту у Швеції та Інституту молекулярної медицини у Фінляндії й було опубліковане в журналі Nature Genetics.

Цей варіант гена розташований поряд із геном FOXP4, що впливає на розвиток та функціонування легень. Саме це може пояснювати появу таких симптомів як задишка, втома та когнітивні труднощі, які тривають навіть після одужання.

"Наші результати свідчать про те, що порушення функції легень відіграє ключову роль у розвитку тривалого COVID-19. Хоча цей варіант гена значно підвищує ризик, важливо пам’ятати, що це лише частина складної картини", - зазначає один з авторів дослідження, Гуго Зеберг з Каролінського інституту у Швеції.

Генетичний аналіз охопив понад 6450 пацієнтів із пост-COVID симптомами та понад мільйон людей у контрольній групі. Результати підтвердилися також у незалежному дослідженні, що включало ще 9500 випадків.

Керівниця дослідження Ханна Олліла з Гельсінського університету підкреслила, що генетичні дані дозволяють краще зрозуміти ризики, особливо коли механізми захворювання досі не повністю відомі.

"Генетичні дослідження є особливо ефективними для вивчення захворювань, природа яких досі залишається нез’ясованою", - зазначила вона.

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