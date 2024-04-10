Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
openaiOpenAI
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
pragaПрага
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  35186 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  58104 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59665 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113458 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114144 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113816 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107751 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Новости по теме
Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

  •  10228 просмотра
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

  •  11245 просмотра
Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

  •  11878 просмотра
Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

  •  12200 просмотра
россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

  •  11700 просмотра
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

  •  11277 просмотра
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

  •  11555 просмотра
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

  •  13187 просмотра
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

  •  9532 просмотра
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

  •  10039 просмотра

Популярные

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

  •  105100 просмотра
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

  •  101590 просмотра
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

  •  105229 просмотра
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

  •  107275 просмотра
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

  •  98512 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  140965 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  360755 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  382040 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  440348 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506032 просмотра

Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Новое исследование показывает, что продвинутые модели ИИ могут притворяться менее умными, чем они есть на самом деле, что имеет последствия, поскольку они продолжают становиться умнее.

Общество •   •  10228 просмотра
Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Верховная Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации сегодня, а голосование, вероятно, состоится завтра, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  11245 просмотра
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

Главным вызовом для Украины остается обеспечение внешней бюджетной поддержки на вторую половину 2024 года и далее, несмотря на получение в марте 9 миллиардов долларов США внешнего финансирования.

Экономика •   •  11878 просмотра
Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе с Беларусью находится под полным контролем, значительной угрозы со стороны оставшихся там российских подразделений нет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Война •   •  12200 просмотра
Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

Российские войска нанесли очередной ракетный удар из оккупированного Крыма по объектам транспортно-логистической инфраструктуры в Одесской области, Украина.

Война •   •  11700 просмотра
россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга

Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

Сейчас не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.

Общество •   •  11277 просмотра
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко

"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

Во временно оккупированном Крыму падение вертолета Ка-27 произошло не только по техническим причинам, видимо, на борту произошло "какое-то событие", указали в ВМС ВСУ.

Война •   •  11555 просмотра
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму

В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Из-за российского удара по объектам критической инфраструктуры на юге Украины в Херсонской области было отключено электроснабжение, но абонентов уже начали подключать к сети.

Общество •   •  13187 просмотра
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф

Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Новости Мира •   •  9532 просмотра
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф

Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета

Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.

Новости Мира •   •  10039 просмотра
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета