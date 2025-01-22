Участница штурма Капитолия отказалась от помилования Трампа

Американский президент Дональд Трамп помиловал около 1500 участников бунта 6 января. Однако одна из них отказалась, назвав это пренебрежением к верховенству права. Об этом сообщает издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 71-летняя Памела Хэмфилл из Бойсе, штат Айдахо, которая отсидела 60 дней в тюрьме, заявила, что если она примет помилование, это будет оскорблением для полиции Капитолия.

По информации издания, Памела Хэмфилл работала консультантом по вопросам наркотиков и алкоголизма. В январе 2022 года она признала себя виновной в совершении правонарушения, связанного с проникновением в Капитолий во время беспорядков, и была приговорена к 60 дням тюрьмы и трем годам испытательного срока.

Она сказала, что не хочет помилования - пишет The New York Times.

"Абсолютно нет", - заявила Памела Хэмфилл в интервью в среду, 22 января.

Это оскорбление полиции Капитолия, верховенства закона и нации. Если я приму помилование, я продолжу их пропаганду, их газлайтинг и всю их ложь, которую они распространяют о 6 января - объяснила свое решение Памела Хэмфилл.

Как пишет издание, 71-летняя госпожа Хэмфилл, которую в некоторых заголовках новостей называли "бабушкой MAGA", заявила, что больше не поддерживает господина Трампа и не верит его лжи о том, что выборы 2020 года были украдены. Она сказала, что терапевт помог ей изменить свое отношение к нападению, сказав, что она "не жертва 6 января; я была волонтером".

Напомним

Дональд Трамп, вечером в понедельник, 20 января, впервые прибыв в Белый дом в качестве 47-го президента США и отправившись в Овальный кабинет, подписал одним из первых указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.