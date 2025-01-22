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Учасниця штурму Капітолію відмовилась від помилування Трампа

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71-річна Памела Хемфілл відмовилась від помилування Трампа за участь у подіях 6 січня. Вона заявила, що це образить поліцію Капітолію та верховенство права.

Американський президент Дональд Трамп помилував близько 1500 учасників бунту 6 січня. Однак одна з них відмовилася, назвавши це зневагою до верховенства права. Про це повідомляє видання The New York Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 71-річна Памела Хемфілл з Бойсе, штат Айдахо, яка відсиділа 60 днів у в'язниці, заявила, що якщо вона прийме помилування, це буде образою для поліції Капітолію.

За інформацією видання, Памела Хемфілл працювала консультантом з питань наркотиків та алкоголізму. У січні 2022 року вона визнала себе винною у скоєнні правопорушення, пов'язаного з проникненням у Капітолій під час заворушень, і була засуджена до 60 днів в'язниці та трьох років випробувального терміну.

Вона сказала, що не хоче помилування

- пише The New York Times.

"Абсолютно ні", - заявила Памела Хемфілл в інтерв'ю в середу, 22 січня.

Це образа поліції Капітолію, верховенства закону та нації. Якщо я прийму помилування, я продовжу їхню пропаганду, їхній газлайтинг і всю їхню брехню, яку вони поширюють про 6 січня

- пояснила своє рішення Памела Хемфілл.

Як пише видання, 71-річна пані Хемфілл, яку в деяких заголовках новин називали "бабусею MAGA", заявила, що більше не підтримує пана Трампа і не вірить його брехні про те, що вибори 2020 року були вкрадені. Вона сказала, що терапевт допоміг їй змінити своє ставлення до нападу, сказавши, що вона "не жертва 6 січня; я була волонтером".

Нагадаємо

Дональд Трамп, увечері в понеділок, 20 січня, уперше прибувши до Білого дому як 47-й президент США і вирушивши до Овального кабінету, підписав одним із перших указ про помилування сотень учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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