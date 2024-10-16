Участников набсоветов вузов будет выбирать независимый комитет - Федоров

Министерство образования и науки создало комитет для отбора участников наблюдательных советов в экспериментальных учреждениях высшего образования, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, пишет УНН.

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"Участников наблюдательных советов в университетах будет выбирать независимый комитет. Отбор должен быть прозрачным, поэтому МОН создало комитет, который будет отбирать участников наблюдательных советов в экспериментальных учреждениях высшего образования. В комитет вошли трое представителей иностранных организаций, которые сотрудничают с Украиной в сфере высшего образования, а также трое номинантов от МОН", - написал Федоров.

Вице-премьер отметил, что все участники комитета - топовые эксперты с многолетним опытом в образовательной, бизнес и общественной сферах.

"В состав наблюдательных советов войдут представители бизнеса, образования и госорганов, такой подход распространен в Европе, и мы начинаем внедрять его в трех экспериментальных УВО - Национальном авиационном университете, Запорожском национальном университете, Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника", - отметил Федоров.

Он отметил, что обновленные наблюдательные советы будут контролировать работу в университетах и помогать им развиваться.

"Уверен, что комитеты помогут эффективно отобрать участников наблюдательных советов в экспериментальных УВО", - отметил Федоров.

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