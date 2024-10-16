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Учасників наглядових рад вишів обиратиме незалежний комітет - Федоров

Київ • УНН

 • 12673 перегляди

Міносвіти сформувало комітет для відбору членів наглядових рад у трьох експериментальних університетах. До складу увійдуть представники іноземних організацій, МОН, бізнесу, освіти та держорганів.

Учасників наглядових рад вишів обиратиме незалежний комітет - Федоров

Міністерство освіти та науки створило комітет для відбору учасників наглядових рад у експериментальних закладах вищої освіти, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у середу, пише УНН.

Деталі

"Учасників наглядових рад в університетах обиратиме незалежний комітет. Відбір повинен бути прозорим, тому МОН створило комітет, що відбиратиме учасників наглядових рад у експериментальних закладах вищої освіти. До комітету увійшли троє представників іноземних організацій, які співпрацюють з Україною в сфері вищої освіти, а також троє номінантів від МОН", - написав Федоров.

Віцепрем'єр зазначив, що всі учасники комітету - топові експерти з багаторічним досвідом в освітній, бізнесовій та громадській сферах.

"До складу наглядових рад увійдуть представники з бізнесу, освіти та держорганів, такий підхід поширений у Європі, і ми починаємо впроваджувати його у трьох експериментальних ЗВО - Національному авіаційному університеті, Запорізькому національному університеті, Прикарпатськиому національному університеті імені Василя Стефаника", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що оновлені наглядові ради контролюватимуть роботу в університетах та допомагатимуть їм розвиватися.

"Впевнений, що комітети допоможуть ефективно відібрати учасників наглядових рад в експериментальних ЗВО", - зазначив Федоров.

При українських медзакладах з'являться наглядові ради: уряд врегулював порядок21.11.23, 20:10 • 23896 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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