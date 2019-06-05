Убийство 5-летнего Кирилла: один из полицейских системно нарушал поведение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Один из задержанных полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, системно нарушал общественные нормы поведения. Об этом сегодня заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.
"Предварительными докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было", - отметил глава Нацполиции.
Сообщается, что Князев также поставил задачу соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан относительно позорного или ненадлежащего поведения полицейских вне службы.
Так, в субботу, 1 июня в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу.
В понедельник, 3 июня, 5-летний мальчик, которого подстрелили полицейские, умер.
Двух подозреваемых в этом полицейских арестовали.