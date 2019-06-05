Убивство 5-річного Кирила: один із поліцейських системно порушував поведінку

КИЇВ. 5 червня. УНН. Один із затриманих поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, системно порушував суспільні норми поведінки. Про це сьогодні заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.