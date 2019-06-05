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Убивство 5-річного Кирила: один із поліцейських системно порушував поведінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Один із затриманих поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, системно порушував суспільні норми поведінки. Про це сьогодні заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час позапланової наради із керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"Попередніми доповідями службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", – зазначив голова Нацполіції.

Повідомляється, що Князєв також поставив завдання відповідним підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв та скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою.

Так, у суботу, 1 червня на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик. 

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

У понеділок, 3 червня, 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер

Двох підозрюваних у цьому поліцейских арештували.

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