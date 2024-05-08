Убытки почти на пять миллионов гривен - благодаря экспертизе КНИИСЭ в Киеве обнаружили руководителей коммунального предприятия, которые хотели "отмыть" средства на закупках

В Киеве коммунальное некоммерческое предприятие закупило некачественных услуг на пять миллионов гривен. Большая часть средств, которые получил победитель тендера, были выведены на счет фиктивной фирмы. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции установили, что должностные лица одного из коммунальных некоммерческих предприятий Киева объявили проведение двух публичных тендеров по закупке услуг по изготовлению учебных видеоматериалов и приложения для телефона.

Общая стоимость закупки составила 5,1 миллионов гривен. А компания-победитель тендера связана со служебными лицами этого коммунального предприятия.

"В дальнейшем должностные лица, злоупотребляя служебным положением, еще до момента фактического предоставления услуг подписали акты выполненных работ. Однако предоставленные впоследствии услуги и материалы не соответствовали техническим требованиям, указанным в договоре. После подписания актов часть средств общество-победитель вернуло на счет КНП, а 4,5 млн грн перечислило на счет другого предприятия с признаками фиктивности за якобы предоставленные услуги по изготовлению видеоматериалов. Фактически эти услуги не предоставлялись", - рассказали в БЭБ.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд следственных действия, создан аналитический продукт, проведено и получено заключение судебно-экономической экспертизы КНИИСЭ, которой подтверждены убытки в сумме 4,9 млн грн.

Фигурантам производства сообщено о подозрении.

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