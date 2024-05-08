Нардепы вызвали в Раду руководителя БЭБ Перхуна: что известно

Народные депутаты вызвали в Верховную Раду руководителя Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна на фоне обысков в CEO Club.

Об этом передает УНН с ссылкой на прямую трансляцию заседания ВР, которую ведет народный депутат Алексей Гончаренко.

Детали

"Вызываем в Раду руководителя Бюро экономической безопасности. За - 244", - написал Гончаренко.

Во время заседания, нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев заявил, что на прошлой неделе произошел очередной случай, который возмутил украинское бизнес общество - обыски в помещениях CEO Club.

Я уверен, что большинству коллег об этом известно. Как и в большинстве подобных случаев давления на бизнес фигурировал один и тот же орган. Это Бюро экономической безопасности. Поскольку количество вопросов, которые накопились к БЭБ уже можно сказать зашкаливают, я прошу поставить на голосование вопрос приглашения руководителя БЭБ в Верховную Раду. Пусть придет, отчитается и ответит на вопросы от коллег, которые действительно накопились - сказал Кривошеев.

Дополнение

30 апреля БЭБ сообщило, что детективы Территориального управления БЭБ в городе Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.

Напомним,

Детективы БЭБ за 2023 год было возмещено в бюджет 544 млн грн. За три месяца этого года возмещено более 1 млрд грн. Речь идет об уголовных производствах по уклонению от уплаты налогов.