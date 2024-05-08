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Нардепи викликали до Ради керівника БЕБ Перхуна: що відомо

Нардепи викликали до Ради керівника БЕБ Перхуна: що відомо

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

Народні депутати викликали голову Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна до Верховної Ради через обшуки в приміщенні CEO Club, які проводило БЕБ.

Народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна на тлі обшуків у CEO Club.

Про це передає УНН з посиланням на пряму трансляцію засідання ВР, яку веде народний депутат Олексій Гончаренко.

Деталі

"Викликаємо в Раду керівника Бюро економічної безпеки. За - 244", - написав Гончаренко.

Під час засідання, нардеп від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв заявив, що минулого тижня стався черговий випадок, який обурив українське бізнес товариство - обшуки в приміщеннях CEO Club.

Я впевнений, що більшості колег про це відомо. Як і в більшості подібних випадків тиску на бізнес фігурував один і той самий орган. Це Бюро економічної безпеки. Оскільки кількість питань, які накопилися до БЕБ вже можна сказати зашкалюють, я прошу поставити на голосування питання запрошення керівника БЕБ до Верховної Ради. Хай прийде, прозвітується і відповість на запитання від колег, які справді накопичилися

- cказав Кривошеєв.

Доповнення

30 квітня БЕБ повідомило, що детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, облаштували на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.

Нагадаємо

Детективи БЕБ за 2023 рік було відшкодовано до бюджету 544 млн грн. За три місяці цього року відшкодовано понад 1 млрд грн. Йдеться про кримінальні провадження щодо ухилення від сплати податків.

Павло Башинський

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