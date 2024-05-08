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Збитки майже на п’ять мільйонів гривень – завдяки експертизі КНДІСЕ у Києві виявили керівників комунального підприємства, які хотіли "відмити" кошти на закупівлях

Збитки майже на п’ять мільйонів гривень – завдяки експертизі КНДІСЕ у Києві виявили керівників комунального підприємства, які хотіли "відмити" кошти на закупівлях

Київ • УНН

 • 15230 перегляди

Керівники комунального підприємства завдали збитків на майже 5 мільйонів гривень через закупівлю неякісних послуг. Більша частина коштів, які отримав переможець оголошеного ними тендеру, були виведені на рахунок фіктивної фірми.

У Києві комунальне некомерційне підприємство закупило неякісних послуг на п’ять мільйонів гривень. Більша частина коштів, які отримав переможець тендеру, були виведені на рахунок фіктивної фірми. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції встановили, що посадові особи одного з комунальних некомерційних підприємств Києва оголосили проведення двох публічних тендерів щодо закупівлі послуг з виготовлення навчальних відеоматеріалів та додатку для телефону. 

Загальна вартість закупівлі становила 5,1 мільйонів гривень. А компанія-переможець тендеру пов’язана зі службовими особами цього комунального підприємства. 

"Надалі посадовці, зловживаючи службовим становищем, ще до моменту фактичного надання послуг підписали акти виконаних робіт. Однак надані згодом послуги та матеріали не відповідали технічним вимогам, що зазначені у договорі. Після підписання актів частину коштів товариство-переможець повернуло на рахунок КНП, а 4,5 млн грн перерахувало на рахунок іншого підприємства з ознаками фіктивності за нібито надані послуги з виготовлення відеоматеріалів. Фактично ці послуги не надавались",  - розповіли в БЕБ. 

В ході досудового розслідування було проведено низку слідчих дії, створено аналітичний продукт, проведено та отримано висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ, якою підтверджено збитки у сумі 4,9 млн грн.

Фігурантам провадження повідомлено про підозру.

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