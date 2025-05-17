Убил сосед по дому? В россии погиб разработчик ракет "искандер"

В россии погиб один из создателей ракетного комплекса "искандер" владимир недошивин. Сообщается, что его убил сосед по дому. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, смерть произошла еще 9 мая, когда россияне отмечают день победы во Второй мировой войне. Его еле живого нашли в подъезде дома в Коломне и вызвали "Скорую". Медики доставили изобретателя в больницу, где он через несколько дней умер.

Позже стало известно, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые нанес владимиру недошивину его сосед. Конфликт произошел из-за того, что недошивин, находясь в нетрезвом состоянии, якобы справлял нужду в подъезде. Это не понравилось его 32-летнему соседу – он сбросил его с лестницы.

На момент смерти недошивину было 74 года.

Напомним

россияне намеренно используют неточные баллистические ракеты, как собственного, так и северокорейского производства для ударов по украинским городам. В то же время, северокорейские ракеты KN-23 внешне похожи на российские "искандеры".