Вбив сусід по будинку? У росії загинув розробник ракет "іскандер"

У росії загинув один з творців ракетного комплексу "іскандер" володимир недошивін. Повідомляється, що його вбив сусід по будинку. Про це повідомили російські Telegram-канали, передає УНН.

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За попередніми даними, смерть сталась ще 9 травня, коли росіяни відзначають день перемоги у Другій світовій війні. Його ледве живого знайшли у під'їзді будинку у Коломні та викликали "Швидку". Медики доправили винахідника до лікарні, де він за кілька днів помер.

Пізніше стало відомо, що причиною смерті стали тілесні ушкодження, які завдав володимиру недошивіну його сусід. Конфлікт стався через те, що недошивін, перебуваючи у нетверезому стані, нібито справляв потребу в під'їзді. Це не сподобалось його 32-річному сусіду – він скинув його зі сходів.

На момент смерті недошивіну було 74 роки.

Нагадаємо

росіяни навмисно використовують неточні балістичні ракети, як власного, так і північнокорейського виробництва для ударів по українських містах. Водночас, північнокорейські ракети KN-23 ззовні схожі на російські "іскандери".