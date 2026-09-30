Убийство военнослужащего на дороге в Одессе: злоумышленнику сообщили о подозрении, проверяют несколько мотивов
Киев • УНН
В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили 50-летнего военнослужащего. Пенсионеру объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
В Одессе на проезжей части застрелили военнослужащего, полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Как сообщили в полиции Одесской области, за содеянное фигуранту грозит многолетнее заключение, передает УНН.
Контекст
Как сообщал УНН, событие произошло сегодня, 30 сентября, утром на Люстдорфской дороге. Во время патрулирования сотрудники Управления патрульной полиции посреди проезжей части рядом с автомобилем "Chevrolet" обнаружили тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.
Принятыми мерами патрульные установили личность и задержали пенсионера, причастного к убийству.
Детали
Во время первоочередных следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности орудие преступления, стреляные гильзы и другие вещи, имеющие важное значение для расследования. Всё направлено на экспертные исследования.
Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований, задержали злоумышленника в процессуальном порядке и при наличии достаточных доказательств сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ст. 115 (умышленное убийство);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому судом меры пресечения.
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Следствие проверяет несколько версий и мотивов убийства.