Вбивство військовослужбовця на дорозі в Одесі: зловмиснику повідомили про підозру, перевіряють декілька мотивів
Київ • УНН
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили 50-річного військовослужбовця. Пенсіонеру оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.
В Одесі на проїжджій частині застрелили військовослужбовця, поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Як повідомили у поліції Одеської області, за скоєне фігуранту загрожує багаторічне ув’язнення, передає УНН.
Контекст
Як повідомляв УНН, подія сталася сьогодні, 30 вересня, вранці на Люстдорфській дорозі. Під час патрулювання співробітники Управління патрульної поліції посеред проїжджої частини поруч із автівкою "Chevrolet" виявили тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.
Вжитими заходами патрульні встановили та затримали пенсіонера, причетного до вбивства.
Деталі
Під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші речі, що мають важливе значення для розслідування. Все скеровано на експертні дослідження.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, затримали зловмисника у процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ст. 115 (умисне вбивство);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному судом запобіжного заходу.
Розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину.
Слідство перевіряє декілька версій та мотивів вбивства.