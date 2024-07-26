Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион. Прокуроры будут просить о содержании его под стражей без возможности внесения залога, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении 18-летнему жителю г. Днепра в совершении умышленного убийства общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион (ч. 1 ст. 115 УК Украины) - сообщил заместитель Генпрокурора Антон Войтенко

Войтенко также проинформировал, что прокуры согласовали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сейчас ходатайство направлено в Галицкий райсуд г. Львова.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.