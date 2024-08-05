Адвокат Вячеслава Зинченко, который подозревается в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, Игорь Сулима запретил своему подзащитному давать комментарии по делу. По его словам, это может быть использовано против него. Об этом Сулима заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

Пришли к убеждению, что сейчас общение моего подзащитного не ко времени. Мы бы хотели понимать, какие есть доказательства стороны обвинения, потому что любые комментарии, или еще что-то может быть использовано против него. Я ему запретил давать комментарии относительно следствия - сказал адвокат подозреваемого.

Дополнение

Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Фарион - Вячеслава Зинченко. Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест.

Напомним



19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который предположительно является причастным к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как сказал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержаный в Днепре 18-летний парень стрелял в Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяють подозреваемого в убийстве Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают профессора Львовской политехники, под стражу без возможности внесения залога до 22 сентября.