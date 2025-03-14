Убийство активиста Ганула: в полиции заявили, что запросов на охрану не было

Глава Нацполиции Иван Выгивский заявил, что обращений относительно личной охраны активиста Демьяна Ганула не было. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сегодня в определенных СМИ, телеграм-каналах мы видели эту новость, но руководитель Службы безопасности области сказал только что, что действительно было его обращение и в рамках этого обращения задокументировано лицо, которое сейчас находится под стражей. Следствие вели тогда следователи Национальной полиции, Служба безопасности оперативно сопровождала и способствовала раскрытию этого преступления. И как раз после того, как это лицо было задержано, больше с какими-либо обращениями относительно личной охраны Ганул не обращался, насколько мы за это время подняли те документы, которые у нас есть в наличии - объяснил Выгивский.

Контекст

В Одессе посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.

Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности.

По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Что известно о Гануле

Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.

Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. 2016 года одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, 2017 года протесты переросли в столкновения с полицией. Ганул был обвинен в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности были привлечены Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в ней потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который 2019 года был подозреваемым в присвоении государственного имущества.

2020 года неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Визирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битками разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.

Также активиста замечали среди нападавших на марши ЛГБТ.

Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.

Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. долл.

В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.