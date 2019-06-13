УАФ просит у ФИФА дополнительные билеты на финал ЧМ в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинская ассоциация футбола вступила в переговоры с ФИФА для получения дополнительной возможности приобрести билеты на финал чемпионата мира U-20 в связи с участием сборной Украины, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
В УАФ уточнили, что все билеты, которые были доступны в свободной продаже, уже куплены. Организатором турнира является ФИФА.
"Учитывая многочисленные просьбы болельщиков, УАФ на правах участника финального матча вступила в переговоры с ФИФА по поводу предоставления дополнительной возможности приобретения билетов на матч Украина – Южная Корея.
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После окончания переговоров Украинская ассоциация футбола проинформирует болельщиков об их результатах", – сказано в заявлении УАФ.
Финал чемпионата мира U-20 Украина – Южная Корея состоится 15 июня, начало – в 19:00. Место проведения – город Лодзь, стадион "Видзев".
Напомним, как сообщал УНН, 11 июня молодежная сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал чемпионата мира.
Поздравляя ребят с победой, президент УАФ Андрей Павелко сказал, что они "дали настоящий бой сопернику".
"Юношеская сборная Украины U-20 создает новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира!!! Сине-желтые в меньшинстве получают историческую победу над сборной Италии - 1:0! Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой, дисциплинированный футбол до последних секунд матча. Сборная победителей!" - написал он.