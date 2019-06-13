УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал ЧС у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українська асоціація футболу вступила в переговори з ФІФА для отримання додаткової можливості придбати квитки на фінал чемпіонату світу U-20 у зв'язку з участю збірної України, передає УНН з посиланням на tribuna.com.
У УАФ уточнили, що всі квитки, які були доступні у вільному продажі, вже куплені. Організатором турніру є ФІФА.
"З огляду на численні прохання вболівальників, УАФ на правах учасника фінального матчу вступила в переговори з ФІФА з приводу надання додаткової можливості придбання квитків на матч Україна - Південна Корея.
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Після завершення переговорів Українська асоціація футболу проінформує уболівальників про їх результати", - сказано в заяві УАФ.
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея відбудеться 15 червня, початок - о 19:00. Місце проведення - місто Лодзь, стадіон "Відзев".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 11 червня молодіжна збірна України обіграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу.
Вітаючи хлопців з перемогою, президент УАФ Андрій Павелко сказав, що вони "дали справжній бій супернику".
"Юнацька збірна України U-20 створює нове диво і вперше в історії українського футболу виходить у фінал чемпіонату світу!!! Синьо-жовті в меншості отримують історичну перемогу над збірною Італії - 1:0! Україна дала справжній бій супернику, граючи в свій, дисциплінований футбол до останніх секунд матчу. Збірна переможців!" - написав він.