Павелко о победе U-20 в матче против Италии: Украина дала настоящий бой сопернику
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой, дисциплинированный футбол до последних секунд матча. Так прокомментировал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко победу юношеской сборной Украины U-20 в матче против Италии, передает УНН со ссылкой на сообщение Павелко в Facebook.
"Юношеская сборная Украины U-20 создает новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира!!! Сине-желтые в меньшинстве получают историческую победу над сборной Италии - 1:0! Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой, дисциплинированный футбол до последних секунд матча Сборная победителей!" - написал он.
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Полуфинал ЧМ-2019 доказал, насколько важную роль играет система VAR, которая скоро заработает и в Украине, добавил Павелко.
"Сегодняшний полуфинал, в частности, отменен после просмотра арбитром матча видео-повтора гол итальянцев, еще раз доказывает, насколько важную роль в современном футболе играет система VAR, которая вскоре будет работать и в Украине.
Большое спасибо и поздравления всем болельщикам, которые поддерживают сборную в Польше, футболистам и команде Александра Петракова за историческую победу!!! Готовимся к финалу! Слава Украине!" - написал он.
Как писал УНН, молодежная сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал Чемпионата мира.
Накануне, в четвертьфинальном поединке юношеского чемпионата мира украинская сборная обыграла соперников из Колумбии.