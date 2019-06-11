Молодіжна збірна України обіграла Італію і вийшла у фінал Чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Молодіжна збірна України U20 вперше з часів незалежності вийшла у фінал чемпіонату світу.
Відзначимо, що молодіжна збірна України обіграла Італію. Матч завершився із рахунком 1:0 на користь України.
Автором голу став Сергій Булеца.
Зазначимо, що у фіналі ЧС, який відбудеться 15 червня, Україна зустрінеться з переможцями пари Еквадор - Корея.
Як повідомляв УНН, у чвертьфінальному поєдинку юнацького чемпіонату світу українська збірна обіграла суперників із Колумбії та вийшла до півфіналу.