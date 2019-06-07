Чергова перемога: збірна U-20 вийшла у півфінал ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У чвертьфінальному поєдинку юнацького чемпіонату світу українська збірна обіграла суперників із Колумбії та вийшла до півфіналу. Про це повідомляє сайт УАФ, передає УНН.
"Перемога над збірною Панами в попередньому раунді дозволила синьо-жовтим дебютувати в 1/4 фіналу чемпіонату світу. У порівнянні з тим поєдинком Олександр Петраков зробив дві зміни — місце Цітаішвілі зайняв Кащук, а у воротах замість викликаного до національної збірної Луніна з’явився Кучерук.
Зі старту поєдинку українці почали гостро атакувати, що вилилося в удар Кащука у площину та непоганий момент Булеци. А вже на 11-й хвилині Сікан вивів нашу збірну вперед, скориставшись відсутністю порозуміння між голкіпером та захисником колумбійців. Цей м’яч став для Данила вже четвертим на польському мундіалі.
Суперники відповіли неточними ударами...
Другий тайм активно розпочали колумбійці, вони володіли м’ячем, однак жодних дивідендів їм це не принесло", - розповіли в УАФ.
Тож, у підсумку синьо-жовті здобули чергову перемогу в рамках чемпіонату світу. Тепер 11 червня у Гдині вони посперечаються за путівку до фіналу з переможцем матчу між командами Італії та Малі.
Нагадаємо, національна збірна України успішно стартувала у відборі до ЄВРО-2020. А молодіжна збірна вперше за 10 років перемогла у турнірі ім. Лобановского.
За словами екс-наставника збірної України та “Дніпра” Мирона Маркевича, такі успіхи українського футболу засвідчують правильну політику УАФ.