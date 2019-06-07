Очередная победа: сборная U-20 вышла в полуфинал ЧМ-2019

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В четвертьфинальном поединке юношеского чемпионата мира украинская сборная обыграла соперников из Колумбии и вышла в полуфинал. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

"Победа над сборной Панамы в предыдущем раунде позволила сине-желтым дебютировать в 1/4 финала чемпионата мира. По сравнению с тем поединком Александр Петраков сделал два изменения - место Цитаишвили занял Кащук, а в воротах вместо вызванного в сборную Лунина появился Кучерук.

Со старта поединка украинцы начали остро атаковать, что вылилось в удар Кащука в плоскость и неплохой момент Булеца. А уже на 11-й минуте Сикан вывел нашу сборную вперед, воспользовавшись отсутствием взаимопонимания между голкипером и защитником колумбийцев. Этот мяч стал для Даниила уже четвертым на польском мундиале.

Соперники ответили неточными ударами ...

Второй тайм активно начали колумбийцы, они владели мячом, однако никаких дивидендов им это не принесло ", - рассказали в УАФ.

Поэтому, в итоге сине-желтые одержали очередную победу в рамках чемпионата мира. Теперь 11 июня в Гдыне они поспорят за путевку в финал с победителем матча между командами Италии и Мали.

Напомним, национальная сборная Украины успешно стартовала в отборе к Евро-2020. А молодежная сборная впервые за 10 лет победила в турнире им. Лобановского.

По словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича, такие успехи украинского футбола свидетельствуют о правильной политике УАФ.

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