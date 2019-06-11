Молодежная сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал Чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Молодежная сборная Украины U20 впервые со времен независимости вышла в финал чемпионата мира, передает УНН.
Отметим, что молодежная сборная Украины обыграла Италию. Матч завершился со счетом 1: 0 в пользу Украины.
Автором гола стал Сергей Булеца.
Отметим, что в финале ЧМ, который состоится 15 июня, Украина встретится с победителями пары Эквадор - Корея.
Как сообщал УНН, в четвертьфинальном поединке юношеского чемпионата мира украинская сборная обыграла соперников из Колумбии и вышла в полуфинал.