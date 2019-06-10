Гол Яремчука приніс Україні перемогу над Люксембургом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Львові збірна України з футболу продовжила переможну ходу у відборі Євро-2020 в матчі з Люксембургом, передає кореспондент УНН.
Три очки підопічним Шевченка допоміг завоювати швидкий гол на 6-й хвилині. Маліновський на підступах до лівої частини штрафної фінтами прибрав опонента і правою ногою віддав точний верховий навіс на Романа Яремчука. Форвард вдало пробив головою. Таким чином, спрацювала зв'язка легіонерів чемпіонату Бельгії – 1:0.
Через кілька хвилин після навісу з кутового Коноплянки Тарас Степаненко міг подвоїти рахунок, але поцілив м'яч головою у поперечину. Також гарну нагоду втратив Олександр Зінченко, який при побаченні з воротарем не зумів поцілити у площину (кіпер зачепив м'яч кінчиками пальців) – 1:0.
Примітно, що українці виграли також всі чотири попередні зустрічі з Люксембургом: у березні перемогла 2:1, а в трьох перших матчах вона виграла 3:0.
Зауважимо, що має три поспіль виграші у відборі та очолює групу В із 10-ма набраними балами. Люксембург залишився із 4-ма.