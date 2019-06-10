Гол Яремчука принес Украине победу над Люксембургом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львове сборная Украины по футболу продолжила победное шествие в отборе Евро-2020 в матче с Люксембургом, передает корреспондент УНН.
Три очка подопечным Шевченко помог завоевать быстрый гол на 6-й минуте. Малиновский на подступах к левой части штрафной финтами убрал оппонента и правой ногой отдал точный верховой навес на Романа Яремчука. Форвард удачно пробил головой. Таким образом, сработала связка легионеров чемпионата Бельгии - 1:0.
Через несколько минут после навеса с углового Коноплянки Тарас Степаненко мог удвоить счет, но попал мяч головой в перекладину. Также хорошую возможность потерял Александр Зинченко, который при свидании с вратарем не сумев попасть в створ (кипер задел мяч кончиками пальцев) - 1:0.
Примечательно, что украинцы выиграли также все четыре предыдущие встречи с Люксембургом: в марте победила 2:1, а в трех первых матчах она выиграла 3:0.
Заметим, что имеет три подряд выигрыше в отборе и возглавляет группу В с 10-ю набранными баллами. Люксембург остался с 4-мя.