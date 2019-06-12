Павелко про перемогу U-20 у матчі проти Італії: Україна дала справжній бій супернику
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Україна дала справжній бій супернику, граючи в свій, дисциплінований футбол до останніх секунд матчу. Так прокоментував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко перемогу юнацької збірної України U-20 у матчі проти Італії, передає УНН із посиланням на повідомлення Павелка у Facebook.
"Юнацька збірна України U-20 творить нове диво і вперше в історії українського футболу виходить до фіналу чемпіонату світу!!! Синьо-жовті у меншості здобувають історичну перемогу над збірною Італії - 1:0! Україна дала справжній бій супернику, граючи в свій, дисциплінований футбол до останніх секунд матчу Збірна переможців!" - написав він.
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Півфінал ЧС-2019 довів, наскільки важливу роль відіграє система VAR, яка скоро запрацює і в Україні, додав Павелко.
"Сьогоднішній півфінал, зокрема, скасований після перегляду арбітром матчу відео-повтору гол італійців, вкотре доводить, наскільки важливу роль в сучасному футболі відіграє система VAR, яка невдовзі працюватиме і в Україні.
Велика подяка і вітання усім вболівальникам, які підтримують збірну в Польщі, футболістам і команді Олександра Петракова за історичну перемогу!!! Готуємось до фіналу! Слава Україні!" - написав він.
Як писав УНН, молодіжна збірна України обіграла Італію і вийшла у фінал Чемпіонату світу.
Напередодні, у чвертьфінальному поєдинку юнацького чемпіонату світу українська збірна обіграла суперників із Колумбії.