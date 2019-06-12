Полуфинал ЧМ-2019 доказал важность работы системы VAR - Павелко

"Сегодняшний полуфинал, в частности, отмененный после просмотра арбитром видеоповтора гол итальянцев, в очередной раз доказывает, насколько важную роль в современном футболе играет система VAR, которая скоро заработает и в Украине", - написал он.

Также Павелко поздравил юношескую сборную Украины с победой.

"Сборная Украины U-20 творит новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира. Сине-желтые добывают историческую победу над сборной Италии – 1:0. Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой дисциплинированный футбол до последних секунд матча", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, VAR начнут применяться в УПЛ в феврале 2020 года.