Полуфинал ЧМ-2019 доказал важность работы системы VAR - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Отмененный после видеоповтора гол итальянцев доказывает важность работы системы VAR. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, комментируя победу юношеской сборной Украины над Италией (1:0).
"Сегодняшний полуфинал, в частности, отмененный после просмотра арбитром видеоповтора гол итальянцев, в очередной раз доказывает, насколько важную роль в современном футболе играет система VAR, которая скоро заработает и в Украине", - написал он.
Также Павелко поздравил юношескую сборную Украины с победой.
"Сборная Украины U-20 творит новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира. Сине-желтые добывают историческую победу над сборной Италии – 1:0. Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой дисциплинированный футбол до последних секунд матча", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, VAR начнут применяться в УПЛ в феврале 2020 года.