Півфінал ЧС-2019 довів важливість роботи системи VAR - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Скасований після відеоповтору гол італійців доводить важливість роботи системи VAR. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, коментуючи перемогу юнацької збірної України над Італією (1:0).
"Сьогоднішній півфінал, зокрема, скасований після перегляду арбітром відеоповтору гол італійців, вкотре доводить, наскільки важливу роль в сучасному футболі відіграє система VAR, яка скоро запрацює і в Україні", - написав він.
Також Павелко привітав юнацьку збірну України з перемогою.
"Збірна України U-20 творить нове диво і вперше в історії українського футболу виходить у фінал чемпіонату світу. Синьо-жовті здобувають історичну перемогу над збірною Італії - 1:0. Україна дала справжній бій супернику, граючи у свій дисциплінований футбол до останніх секунд матчу", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, VAR почнуть застосовуватися в УПЛ в лютому 2020 року.