VAR начнут применяться в УПЛ в феврале 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет внедрена в Украинской футбольной Премьер-лиге (УПЛ) в феврале 2020 года, передает УНН со ссылкой на спортивный ресурс footboom.com
Также сообщается, что в текущем году, а именно 1 июля, украинские арбитры начнут тестирование системы.
Отмечается, что VAR в одном туре УПЛ смогут использовать лишь в двух матчах из шести. Отбором поединков будет заниматься сама Премьер-лига.
Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко пояснил, что к тестированию системы VAR существуют четкие требования ФИФА.
Также напомним, что оборудование VAR было презентовано во время финала Кубка Украины в Запорожье.